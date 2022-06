Elisabeth Dandler ist erste Kirchberger Ehrenring-Trägerin

Vollbild

FB

Bürgermeister Willibald Fuchs und Vizebürgermeister Hubert Haselbacher (beide ÖVP) mit Ex- Schulobfrau Elisabeth Dandler. ÖVP-Bürgermeister Willi Fuchs und SPÖ-Fraktionssprecher Herbert Steiner mit Ernst Jansohn. Josef Koderhold mit geschäftsführendem Gemeinderat Wolfgang Riegler (ÖVP).

1 /3