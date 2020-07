Der Lkw von Transportunternehmer Karl Gruber wurde am gestrigen Sonntag, 5. Juli, wieder zum kulturellen Nahversorger und brachte mit seiner einzigartigen Bühne das Lachen in die Gemeinden Österreichs. Die NÖ-Premiere fand mit dem amüsanten Beziehungskarussell „Wirbel um die Wirtin“ in der Schlossgärtnerei Wartholz statt.

Theater auf einem Lkw

Das Lastkrafttheater ist eine mobile Theatergruppe in Niederösterreich, die ihre Aufführungen auf der Ladefläche eines Lastkraftwagens spielen. Ins Leben gerufen wurde es von den beiden Schauspielern Max Mayerhofer und David Czifer. Für dieses Projekt wurden sie 2019 mit dem Niederösterreichischen Kulturpreis ausgezeichnet. Die Beiden sehen sich als Nachfahren der Theaterspieler, die mit dem Thespiskarren (Bezeichnung für den Wohnwagen wandernder Schauspieler, Anm.) durch die Dörfer und Städte zogen.

150 Vorstellungen vor 20.000 Zuschauern

Seit der Gründung des Lastkrafttheaters 2013 wurden bereits 150 Vorstellungen vor über 20.000 Besuchern gespielt. Heuer werden für knapp 20 Vorstellungen mehr als 6.000 Kilometer zurückgelegt. Finanziert wird das Projekt vom Land Niederösterreich, der Arge Logcom, Güterbeförderungsgewerbe der Wirtschaftskammer NÖ und von der Arbeiterkammer NÖ und dem St. Pöltner Transportunternehmer Karl Gruber. Der Theaterbesuch ist für Jung und Alt gratis.

Italienische Komödie

Das Stück „Wirbel um die Wirtin“, nach der Komödie Mirandolina von Carlo Goldoni, spielt in einem Wirtshaus in Florenz.

Zwei Gäste werben um die schöne und intelligente Wirtin Mirandolina: der verarmte Marchese von Forlipopoli und der neureiche Graf von Albafiorita. Auch der Kellner Fabrizio hat ein Auge auf sie geworfen. Mirandolina genießt die Aufmerksamkeiten ihrer Verehrer und führt sie gekonnt an der Nase herum. Zur echten Herausforderung für sie wird aber ein anderer Gast, der frauenfeindliche Cavaliere di Ripafratta. Mit allen Künsten weiblicher Raffinesse versteht Mirandolina es, seine lang gehegte Abneigung gegen die Frauen zu Fall zu bringen. Als dann noch zwei junge Komödiantinnen die Bühne betreten, um die Männer zu verwirren, ist das Chaos perfekt. Es ist ein Stück mit viel Tempo. Die mit großartigen Pointen gezeichneten Szenen werden mit vielen bekannten Italo-Hits garniert. Es spielen David Czifer, May Mayerhofer, Katharina Köller, Gerhard Flödl, Max G. Fischnaller, Julia Petrovic und Katharina Fiala. Für die Regie ist Nicole Fendesack verantwortlich.

Alle weiteren Termine sind unter www.lastkrafttheater.com zu finden.