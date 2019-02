In NÖ abgestürzter Paragleiter-Pilot 42 Jahre alt .

Der am Sonntagnachmittag in Hirschwang in der Gemeinde Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) mit seinem Fluggerät abgestürzte Paragleiterpilot ist nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich 42 Jahre alt.