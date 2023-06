LEADER-Region NÖ-Süd Neuer Fördertopf prall gefüllt: Millionenregen für die Region

Obmann Bgm. Josef Laferl und LEADER Regionsmanager Martin Rohl freuen sich über die Befüllung des Fördertopfes. Foto: LEADER Region NÖ-Süd

G roße Freude herrschte bei den Vertretern der LEADER Region NÖ-Süd im Palais Berg am Schwarzenbergplatz in Wien. Die Region im Süden darf sich über ein Fördervolumen von fast drei Millionen Euro freuen. Geld, das in die kommenden Projekte fließen wird.

„Die LEADER-Region Niederösterreich Süd hat sich mit ihrer lokalen Entwicklungsstrategie für die Jahre 2023-2027 beworben und wurde positiv bewertet. Sie erklärt, welche Themen in der Region bearbeitet werden, welche Projekte möglich sind und auch wie der Ablauf der Projektförderung aussieht“, fassen Obmann Josef Laferl und Regionsmanager Martin Rohl zusammen. Insgesamt wurde der Region mit ihren 36 Mitgliedsgemeinden ein Budgetrahmen von 2.916.795 Euro zugeteilt. 62 Prozent stammen hierbei aus EU-Mitteln, der Rest setzt sich aus Geldern von Bund und Land zusammen. Gemeinsam nahmen Rohl und Laferl die Urkunde von ÖVP-Minister Norbert Totschnig entgegen. „Wir sind besonders stolz ein weiteres Mal als lokale Aktionsgruppe bestätigt worden zu sein. Jetzt gilt es, die Fördermittel für wichtige, sinnvolle und zukunftsweisende Projekte abzuholen“, blickt Geschäftsführer Martin Rohl motiviert in die Zukunft. Gestartet wird die neue Förderperiode mit Anfang Juli. In der nun abgeschlossenen Periode förderte die LEADER-Region NÖ-Süd unter anderem das Projekt „Kultur-Coach“: Nicole Stark wurde als Kultur-Coach engagiert, um das vielfältige Kulturangebot zu marktfähigen kulturtouristischen Angeboten in der Region zu formen und beteiligte Partner bei diesen Prozessen zu begleiten. Ein erst vor kurzem fertiggestelltes Projekt ist der „Schatz der Hohen Wand“ sowie das dazugehörige „Steinbock Kino“, welches zur spielerischen Entdeckung des Naturparks Hohe Wand einlädt. Gemeinsam mit der Lokalen Aktionsgruppe Mariazellerland-Mürztal wurde auch der neue „Waldseilgarten und Hirschi-Spielplatz“ als Kooperationsprojekt am Semmering gefördert. Die lokale Entwicklungsstrategie steht für Interessierte auf der LEADER-Homepage zum Download bereit: https://www.leader-noe-sued.at/download.php