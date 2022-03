Plattform für Arbeit in der Buckligen Welt geschaffen

„Wo wir gemeinsam leben und arbeiten“ – unter diesem Motto wurde ein Leader-Projekt gestartet, das Betriebe, Arbeitnehmer und Lehrlinge in der Region unterstützen und vernetzen soll. „Große Unternehmen haben eigene Personalabteilungen, wir wollen Klein- und Mittelbetrieben Werkzeuge in die Hand geben, mit denen auch sie professionell arbeiten können“, sagt Josef Vollmer im Gespräch mit der NÖN.

Der Krumbacher Unternehmensberater leitet das Projekt, an dem aktuell 15 Pilot-Unternehmen teilnehmen – darunter Glanz Bau (Aspangberg), die Erlebnisarena St. Corona, Elektro Nagl (Aspang Markt), die Firma Vollkraft (Grimmenstein) oder auch die Tischlerei Kovacs (Kirchberg am Wechsel).

Herzstück des Projekts ist der „Mobile Campus“, der extra entwickelt wurde und einen „digitalen Werkzeugkoffer“ bietet.

Per Handy-App können sich Unternehmen für potenzielle Mitarbeiter oder Lehrlinge präsentieren, Schulen über das Ausbildungsangebot und Lehrstellen in der Region informieren – und es gibt eine Fülle an Materialien wie etwa einen Leitfaden für ein Bewerbungsgespräch. „Wir sind in ständigem Kontakt mit den Pilotbetrieben und entwickeln das Projekt bzw. die digitalen Werkzeuge weiter, angepasst an die Bedürfnisse der Betriebe, der Mitarbeiter, aber auch der künftigen Lehrlinge!“

Neben dem virtuellen Campus sollen die Betriebe der Region als Marke etabliert werden, um einen Vorsprung bei der Suche nach Fachkräften zu haben. Derzeit wird zudem an einer „Cashback“-Karte gearbeitet, mit der Betriebe ihren Mitarbeitern unkompliziert einen „Bonus“ geben können, der wiederum bei regionalen Betrieben eingelöst werden kann.

Und sobald es die Pandemie erlaubt, soll es auch Veranstaltungen geben – damit die Vernetzung nicht nur virtuell, sondern auch persönlich stattfinden kann.

Nähere Informationen zum Projekt der Leader-Region unter www.deine-jobregion.at

