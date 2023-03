Altendorferin will Menschen auf Lebensweg begleiten

Die Altendorferin Jennifer Heißenberger geht beruflich seit einiger Zeit einen neuen Weg. Die Sozialpädagogin verließ ihren alten Arbeitsplatz und lässt sich nun zur Lebens- und Sozialberaterin ausbilden.

Ursprünglich arbeitet Heißenberger in einer Wohngemeinschaft, in der sie traumatisierte jugendliche Mädchen betreute. „Ich liebte die Arbeit mit meinen Klientinnen, jedoch merkte ich, dass mir das System sehr viel Eigeninitiative raubte“, erzählt sie der NÖN. Es sei großer Wert auf Dokumentation gelegt worden, weshalb die Arbeit mit den Jugendlichen für sie zu sehr in den Hintergrund gerückt sei. Der Drang, sich beruflich, aber auch persönlich weiterentwickeln zu wollen, wuchs Tag für Tag.

Ohne zu zögern meldete sich die Altendorferin deshalb für die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin an. „Die Ausbildung leitet mich an, meinem Inneren Ich zu begegnen, meine manifestierten Glaubenssätze und Antreiber kennenzulernen, der Umgang mit Gefühlen und Konfliktsituationen und die Akzeptanz, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen und einzuhalten“, ist Heißenberger froh darüber, diesen Weg eingeschlagen zu haben.

Menschen mit psychischen Erkrankungen werden nach wie vor stigmatisiert. Jennifer Heißenberger

Die Altendorferin ist fest davon überzeugt, dass es Berater wie sie braucht: „Meines Erachtens werden in unserer Gesellschaft nach wie vor Menschen mit psychischen Erkrankungen stigmatisiert. Sie leiden unter der großen Angst vor Zurückweisung und Ausgrenzung.“ Die Corona-Pandemie habe aufgezeigt, dass psychische Erkrankungen jeden treffen können, gleichzeitig habe diese Zeit aber auch die Sichtweite einiger Menschen beeinflusst, die mit dem Thema nun offener umgehen und sich Hilfe suchen würden. „Sich Unterstützung zu holen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke, sich selbst besser kennenzulernen und seine eigenen Ziele zu verfolgen“, ist Heißenberger überzeugt.

Beratungen wird die Altendorferin vorerst bei ihr zuhause anbieten. „Sich Unterstützung zu holen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke, sich selbst besser kennenzulernen und seine eigenen Ziele zu verfolgen", freut sie sich auf ihren neuen Lebensabschnitt.

Kontakt: 0650/3014840 oder jenniferheissenberger@hotmail.com

