Wirtschaftsstandort Ternitz wird um Firma Kröswang erweitert

Die Nachfrage an hochwertigen Lebensmittelprodukten stieg in den letzten Monaten immer weiter an. Das bekam auch der Lebensmittelgroßhändler Kröswang mit Sitz in Grieskirchen (Oberösterreich) zu spüren. Das Familienunternehmen konnte seinen Umsatz von 180 auf 288 Millionen im Jahr 2022 steigern. Ein Umstand, der der Stadtgemeinde Ternitz künftig zugute kommt. Der Lebensmittelgroßhändler eröffnet nämlich genau hier seinen zwölften Standort.

„Die Planungsphase für die Niederlassung in Ternitz sollte in Kürze abgeschlossen sein. Im Frühjahr 2024 wollen wir den Bau beginnen und im Herbst 2024 sollten wir mit acht neuen Kolleginnen und Kollegen den Betrieb aufnehmen“, erklärt Geschäftsführer und Eigentümer Manfred Kröswang. Rund drei Millionen Euro werden in den neuen Standort, der 16 Lieferrampen umfasst, investiert. „Das macht uns schlagkräftiger, weil es uns näher an die Kunden im südlichen Niederösterreich, in der nördlichen Steiermark und im Burgenland bringt“, sagt Kröswang. Zudem soll der neue Standort in Ternitz das Logistikzentrum in Böheimkirchen sowie die beiden Standorte Hart bei Graz und Liezen entlasten.

Doch nicht nur im Bezirk Neunkirchen baut der Lebensmittelgroßhändler seine Infrastruktur aus. In Kürze wird in Pfaffhofen (Oberbayern) ein neues Frischezentrallager eröffnet, der Standort in Wernberg (Kärnten) wird ausgebaut.