69-Jährige aus Feuerhölle in Pottschach gerettet

„Ich sah die Flammen, habe den Notruf gewählt und dann laut geschrien“, der 28-jährige Sefa Pembe war der Erste, der den verheerenden Brand vergangenen Sonntagabend bemerkte und die Bewohner des Hauses darauf aufmerksam machte. Dass er und der 27-jährige Filip Iagar-Rotar an diesem Abend noch zu Lebensrettern werden sollten, ahnten beide nicht.

Warum das Wohnhaus in Pottschach zu brennen begann, war zu Redaktionsschluss nicht klar.

Was jedoch klar ist: Die 69-jährige Hausbesitzerin hatte zwei große Schutzengel ganz in ihrer Nähe. Kurz, nachdem die beiden Polizeibeamten Michael Hofer und Hannes Rabe vor Ort waren, mutmaßte der Ehemann der 69-jährigen Gehbehinderten, dass sich diese noch im Haus befinden würde. Sefa Pembe und Iagar-Rotar überlegten nicht lange: „Ich habe Filip gefragt, ob er mit ins Haus geht. Da überlegt man nicht lange, schließlich geht es um ein Menschenleben“, so Pembe.

Die Ternitzer rannten – begleitet von der Polizei – ins Haus, um die Frau aus den Flammen zu befreien. „Wir haben sie dann im Rollstuhl hinausgetragen.“

Verletzt wurde bei dem Großbrand glücklicherweise niemand. Es standen insgesamt fünf Feuerwehren im Einsatz.