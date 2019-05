Egal, ob sie ihre Lehrabschlussprüfung besonders gut gemeistert haben oder bei diversen Wettbewerben außergewöhnliche Leistungen gezeigt haben - eines haben jene Lehrlinge, die die Wirtschaftskammer NÖ im Rahmen einer Abendveranstaltung im Gasthaus "Grüner Baum" in Kirchberg am Wechsel auszeichnete, gemeinsam: Sie alle beherrschen ihr Handwerk! Gemeinsam mit Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Michael Engel und Bürgermeister Willibald Fuchs (ÖVP) aus Kirchberg überreichten Wirtschaftskammer-Vizepräsident Sepp Breiter und Bezirksstellenobfrau Waltraud Rigler daher nicht nur an die Lehrlinge, sondern auch an die jeweiligen Betriebe Urkunden und Abzeichen.

