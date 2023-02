Lehrlinge: Rathaus Neunkirchen als Kaderschmiede

Die Lehrlingsoffensive der Stadtgemeinde Neunkirchen zum Verwaltungsassistenten wird fortgesetzt. Ziel ist es, jährlich einem Lehrling die Ausbildung als Verwaltungsassistent zu ermöglichen. Tätig sind diese dann hauptsächlich im Administrationsbereich von Behörden und anderen öffentlichen Institutionen.

Begonnen wurde bereits im August 2021 mit der Aufnahme von zwei Lehrlingen. Im Jahr 2022 wurde ein weiterer aufgenommen. „Es sind sehr gute Leute. Ich bin stolz, dass wir den Weg der Lehrlingsausbildung beschritten haben“, lobt Stadtamtsdirektor Christof Holzer. Davor war zuletzt im Jahr 2002 ein Lehrling aufgenommen worden.

Die Aufnahme erfolgt in der Regel im ersten Quartal jeden Jahres. Eine persönliche Vorstellung ist jedoch jederzeit möglich. Geeignet sind prinzipiell alle jungen Menschen, die das Mindestalter für eine Lehrausbildung erreicht haben. Personen mit Beeinträchtigung steht dieser Ausbildungsweg ebenfalls offen. Christof Holzer: „Die Lehrlinge durchwandern während der Lehrzeit alle Verwaltungsbereiche der Stadt – auch, um die Zusammenhänge zu verstehen.“ In den verschiedensten Bereichen der Verwaltung, wie in der Stadtamtsdirektion, Bildung, dem Wirtschaftshof, Finanzwesen, Stadtpolizei, Verwaltungsbereich und weiteren, werden die Auszubildenden eingesetzt.

Ziel ist es, mit den fertig ausgelernten Lehrlingen ein Dienstverhältnis als Vertragsbediensteter einzugehen. „Unser Wunsch wäre es, die Personen von der Lehrzeit bis zur Pension im Haus zu halten“, so Stadtamtsdirektor Holzer.

Lehrlinge lernen vom aktiven Personal

Mit der Ausbildung soll den Jugendlichen Wissen direkt durch das bewährte Personal übermittelt und die Personallücken in der Verwaltung von Neunkirchen auf Dauer gefüllt werden, erklärt Holzer.

Nach Ende der Ausbildung und dem Start als Sachbearbeiter in den verschiedensten Bereichen gibt es Aufstiegsmöglichkeiten – vom Abteilungsleiter bis hin zum Stadtamtsdirektor, aber natürlich auch bei anderen öffentlichen Behörden und Ämtern. Die reguläre Ausbildungszeit beträgt drei Jahre, für Maturanten ist diese jedoch verkürzt.

Als Tipp für das Vorstellungsgespräch rät Stadtamtsdirektor Holzer, man solle die Homepage der Stadt durchstöbern und „wissen, wofür man sich bewirbt“, wie er betont.

