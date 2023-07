Payerbach: Erfolgsgeschichte in vierter Generation

Beim diesjährigen Lehrlingswettbewerb für den Lehrberuf „Rauchfangkehrer“ stellte Konrad Frasl sein handwerkliches Geschick, wie auch seine theoretischen Kenntnisse unter Beweis. Dank seiner präzisen Arbeitsweise und seinem umfassenden Fachwissen meisterte Konrad Frasl den Wettbewerb mit Bravour und erzielte schließlich den ersten Platz.

Die Faszination für Vielseitigkeit und den direkten Kundenkontakt treiben Konrad Frasl in seiner Arbeit besonders an. Doch seine Ausbildung fand nicht in irgendeiner Firma statt - sie erfolgte im eigenen Familienbetrieb. Bereits in der vierten Generation wird der Familienbetrieb geführt und Konrads Ausbildner war sein Vater, Herbert Frasl, höchstpersönlich.

Der 17-Jährige war stets davon überzeugt, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten will. Jedoch war noch nicht klar, auf welchem Weg. Er absolvierte das neunte Schuljahr an der Tourismusschule Semmering, doch es stellte sich schnell heraus, dass er eine Lehre als Rauchfangkehrer beginnen möchte. Als Rauchfangkehrer-Lehrling sei es wichtig, einige Qualitäten und Fähigkeiten mitzubringen, um den Anforderungen des Berufs gerecht zu werden: „ Man darf für diesen Beruf keine Angst vor Höhe oder Dreck haben und Gesprächskompetenzen sollte man bestenfalls auch mitbringen“, so Konrad Frasl im NÖN-Gespräch.

Die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn ist geprägt von einer bemerkenswerten Harmonie. Sie verstehen sich nicht nur auf einer persönlichen Ebene gut, sondern auch auf beruflich ergänzen sie sich perfekt. In seiner Ausbildung erlangt Konrad Frasl tagtäglich die praktischen Fähigkeiten des Rauchfangkehrerhandwerks und wird auch im Umgang mit den Kundinnen und Kunden geschult.