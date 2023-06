Bezirk Neunkirchen ermittelte die Floriani-Champions

Wer kann Kommandos am schnellsten ausführen? Einmal mehr traten verschiedene Wettbewerbsgruppen von Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks - und auch darüber hinaus - bei den Bezirksfeuerwehrleistungsbewerben gegeneinander an. Als Austragungsfeuerwehr stellte sich heuer die FF Schwarzau am Steinfeld zur Verfügung.

Die Siege in den Kategorien „Bronze“ und „Silber“ - beide ohne Alterspunkte - gingen ins Wechselgebiet. So setzte sich Otterthal 2 in „Bronze“ gegen die Truppen aus Breitenau sowie Grimmenstein-Kirchau 1 durch. In der Kategorie „Silber“ hatten die Kameraden der Wehr Grimmenstein-Kirchau 1 die Nase vorne. Hinter ihnen landeten Otterthal 2 und Kienegg.

Als Sieger der Kategorie „Bronze mit Alterspunkte“ gingen die Floriani Otterthal 1 hervor. Platz zwei und drei ergatterten die Truppen aus Grimmenstein-Kirchau 2 und Pitten 3. Abermals als Sieger gingen in der Wertung „Silber mit Alterspunkte“ Grimmenstein-Kirchau 2 hervor. Direkt hinter ihnen: Otterthal 1 sowie Würflach-Hettmannsdorf.

Jubel bei der Wettbewerbsgruppe Otterthal 2: Sie gewannen die Wertung "Bronze ohne Altersgruppe". Es gratulierten die Landtagsabgeordneten Christian Samwald (SPÖ), Hermann Hauer (ÖVP), Jürgen Handler (FPÖ), Bezirksfeuerwehrchef Josef Huber und Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz. Foto: Tanja Barta

Mit dabei waren zudem Gastwehren, die ebenfalls in zwei verschiedenen Kategorien antraten. Bei „Bronze ohne Alterspunkte“ überzeugten die Kameraden aus Thallern, die Wertung „Silber ohne Alterspunkte“ gewannen die Floriani aus Schlag.

Lob und Anerkennung für ihre Leistungen bekamen die Floriani nicht nur von Bezirksfeuerwehrchef Sepp Huber, sondern auch den drei Landtagsabgeordneten des Bezirks Neunkirchen. „Der Bezirk, die Gemeinden und das Land sind stolz auf euch“, so ÖVP-Abgeordneter Hermann Hauer, der Applaus dafür bekam, dass seine Rede besonders kurz ausfiel. Lobende Worte gab es aber auch von Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz: „Ein großes Danke an euch, dass ihr diese Wettkämpfe so ernst nehmt. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude bei der Feuerwehr!“