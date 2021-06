10 schöne Ausfahrten seit Mitte Mai haben die Radfahrer der „Durstigen Speiche“ schon unternommen. Mit dem Radurlaub in Bad Radkersburg von 17. bis 20. Juni 2021 folgte nun einer der Jahreshöhepunkte. Willi Kellner hatte wieder vier schöne Radtouren für die 16 Teilnehmer geplant.

Am ersten Tag ging die Fahrt am Murradweg nach Mureck zum Murturm und weiter bis zur Murfähre in Weitersfeld. Auf dem Rückweg folgte noch eine Einkehr beim Röcksee. Am zweiten Tag ging‘s über die Klöcher Weinstraße und den Radweg R45. In Stainz bei Straden führte ein steiler Anstieg hinauf auf 480 Meter Seehöhe zur 41 Meter hohen Vulkanland-Aussichtswarte, die einen wunderbaren Rundblick bis nach Slowenien bot.

Der dritte Tag begann schon sehr heiß, im Schatten der Bäume entlang der slowenischen Grenze auf dem Radweg R12 war es aber noch angenehm. Ziel war diesmal Sankt Anna am Aigen, welches umgeben von Weingärten malerisch hoch oben auf einem Hügel thront. Die schweißtreibende Auffahrt wurde wieder mit einer schönen Aussicht belohnt. Am vierten und letzten Tag fuhren wir nach Klöch, einem bekannten Weinort. Die über dem Ort gelegene Burgruine wurde besichtigt Über den Höhenzug von Hochwart ging die Tour weiter durch Weingärten und dann entlang der Panorama-Tour zurück nach Bad Radkersburg.

In den vier Tagen wurden bei schönem und heißem Wetter insgesamt 213 km geradelt.

Anmerkung: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Leserbeitrag von Franz Haiden.