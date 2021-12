Ternitz/Raglitz: Angebot für alle Bücherwürmer

Leseratten aufgepasst: Seit Kurzem gibt es direkt vor der Volksschule Kreuzäckergasse als auch in der Katastralgemeinde Raglitz eine Bücherzelle.

„Auch in Lockdownzeiten zählt Lesen und der Leselernprozess zu den wichtigsten Aufgaben von Schulen“, so Volksschuldirektorin Sandra Weinzettl-Baierling. Konzept der Box ist es, ein Buch zu holen, es zu lesen und danach ein anderes Buch zurück in die Zelle zu legen. „Nur eine Bitte: Die Bücherzelle dient nicht zum Entsorgen von alten Büchern“, appelliert die Direktorin an alle fleißigen Leser.

Eine weitere Bücherzelle wurde in Raglitz gegenüber dem Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr platziert. Die Bücher in der „kleinen Dorfbücherei“ wurden von den Raglitzern selbst gespendet. Derzeit ist die Zelle mit 271 Werken, davon 54 Kinderbücher, bestückt.