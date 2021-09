Zehn Kinder hatten sich an dem Lesewettstreit der Stadtbücherei Ternitz im Zuge des beteiligt und waren mit Feuereifer beim Lesen.

„Ich bin begeistert, wie fleißig die Kinder bei der Sache waren, insgesamt wurden von allen zehn Kindern in 6 Wochen 280 Bücher entliehen und gelesen. Das ergibt einen Schnitt von rund 5 Büchern pro Kind in jeder Ferienwoche“, so Büchereileiterin Susanne Holzer.

In der Kategorie 6-10 Jahre wurde Timo Hochegger aus Ternitz gekürt und in der Kategorie 10-14 Jahre Leonie Liebhart, vor kurzem nach Breitenau gezogen aber weiterhin treue Leserin der Stadtbücherei Ternitz.

Am 1. September konnte Stadträtin Mag. Andrea Reisenbauer in der Stadtbücherei Ternitz den glücklichen Gewinnern ihre Preise (Saisonkarte für die Eislaufsaison 2021/22) überreichen.

Weiters erhielten alle teilnehmenden Kinder von ihr noch Gutscheine für Eis vom Eissalon Di Jimmy.