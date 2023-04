Literarischer Ausflug nach Küb

Als prominenter Gast war Manfred Matzka schon öfters zu Besuch im Dr.-Karl-Renner-Museum. Am kommenden Freitag, 14. April, ist der langjährige Sektionschef im Bundeskanzleramt aber selbst Gastgeber. Um 18.30 Uhr gibt es einen literarischen Einblick in sein Buch "Küb - Bauern, Baroninnen, Boheme und Beamte am Dorf". Auf die Zuhörer wartet ein spannender und zugleich unterhaltsamer Ausflug in ein Dorf der besonderer Art, das wie kein anderes im Semmeringgebiet so viele prominente Besucher und Zuwanderer hatte.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.