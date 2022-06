Neunkirchner Ortschefs preschen bei Erster Hilfe vor

Werbung

Erste Hilfe ist kinderleicht – man muss es nur tun. Das ist das Motto des Roten Kreuzes – und unter diesem Leitmotiv lud das Rote Kreuz nun alle Bürgermeister im Bezirk zum gemeinsamen Workshop. Mit dem Ziel möglichst, viele Bürger der Gemeinden Erste-Hilfe-fit machen.

„Wir haben uns vorgenommen, das Wissen über und die Bereitschaft zur Ersten Hilfe weiter zu erhöhen“

„Wir haben uns vorgenommen, das Wissen über und die Bereitschaft zur Ersten Hilfe weiter zu erhöhen“, erklärt Präsident Josef Schmoll. „Das Team der Bezirksstelle hat hier nun die Initiative ergriffen und in einem Leuchtturmprojekt für ganz Niederösterreich erstmalig die Bürgermeister des gesamten politischen Bezirks zu einem gemeinsamen Workshop eingeladen.“ „Unser Ziel ist es, Sicherheit zu geben. Sicherheit, dass schnell Hilfe da ist, wenn sie gebraucht wird. Aber auch Sicherheit in der Hilfeleistung selbst. Denn oft scheitert es daran, dass Menschen sich einfach nicht trauen, weil der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon viele Jahre her ist. Da kann man nur sagen: Übung macht den Meister“, so Bezirksstellen-Geschäftsführer Horst Willesberger.

„Drei Mal im Jahr wollen wir in der jeweiligen Gemeinde Kurse abhalten – einen Erste-Hilfe-, einen Auffrischungs-, aber auch einen Kindernotfallskurs.“

Horst Willesberger

Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch einige Erste-Hilfe-Maßnahmen geübt, hauptsächlich beschäftigte man sich aber damit, wie Kursangebote möglichst regional umgesetzt werden können. Ganz unter dem Motto: Je näher an den Bürgern, umso mehr machen mit. Die Bürgermeister nutzten die Möglichkeit zu intensiven Gesprächen und der eine oder andere Denkanstoß ging wohl bereits in die Umsetzung. „Im zweiten Schritt wollen wir die Bürgermeister nun dabei unterstützen, in ihrer Gemeinde die Erste Hilfe zu stärken und zu festigen. Unsere Rotkreuz-Trainer sollen zu ihnen in die Gemeinde kommen und dort Kurse anbieten“, meint Willesberger. „Drei Mal im Jahr wollen wir in der jeweiligen Gemeinde Kurse abhalten – einen Erste-Hilfe-, einen Auffrischungs-, aber auch einen Kindernotfallskurs.“

Der Beitrag der Gemeinde besteht darin, Termine zu finden, einen passenden Raum zur Verfügung zu stellen und die Bereitschaft, den Kurs entsprechend zu bewerben.

