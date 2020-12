Sie tun nur ihre Pflicht. Jene Mitarbeiter der Neunkirchner Stadtgemeinde, die seit Wochenbeginn mit intensiven Baumumschnitt- und Durchforstungsarbeiten im Stadtpark beschäftigt sind und sich dafür von der Bevölkerung einiges anhören lassen müssen. ,,Wir werden beschimpft und die Leute räumen sogar die Absperrungen auf die Seite, damit sie ihre Runden drehen können, viele sind sehr undiszipliniert", heißt es beim NÖN Lokalaugenschein am Freitag. Auch ein Jogger, der gerade seine Runde drehen will, äußert gegenüber der NÖN seinen Unmut: ,,Wie lange dauert das denn noch und sehr krank schauen mir die Bäume nicht aus", war da zu hören.

Notwendig wurden die Arbeiten zum einen aus Sicherheitsgründen, so gibt es viele kranke Eschen im Park, und zum anderen, um das Dickicht wieder zu durchforsten, wie ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer erklärt. Von der Undiszipliniertheit der Bevölkerung ist er enttäuscht: ,,Wir sperren ja Wege nicht aus Jux und Tollerei, es ist lebensgefährlich sich dort aufzuhalten, wenn Bäume umgeschnitten werden. Ich appelliere eindringlich an alle, sich an die Anweisungen zu halten."

30 bis 40 Bäume fielen vorerst der Motorsäge zum Opfer, ein Großteil soll wieder aufgeforstet werden. Eigentlich hätten die Arbeiten ja am Wochenende zu Ende gehen sollen, doch von diesem ehrgeizigen Ziel ist man weit entfernt. ,,Wir werden wohl auch die kommende Woche noch dafür benötigen. Hoffentlich mit weniger Störaktionen von außen", so der Bürgermeister.