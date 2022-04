"Lieferando-Award" Hohe Ehren für Neunkirchens „Butcher“ Agron Sinani

Lesezeit: 2 Min Philipp Grabner

Agron Sinani in seinem Restaurant „Der Butcher“ in der Herrengasse in Neunkirchen.

Foto: Grabner

D as Neunkirchner Burgerrestaurant in der Herrengasse schaffte es in einer Wertung des Lieferdienstes „Lieferando“ bis ganz an die Spitze.