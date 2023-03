Preisregen für Neunkirchens Burgerlokal „Butcher“

Zuerst die Auszeichnung als „Bestes Burgerrestaurant Österreichs“ bei Lieferando, dann drei von vier Blumen im renommierten „Falstaff Streetfood Guide“ – und nun zwei weitere Prämierungen. Das Herrengassen-Lokal „Der Butcher“ darf sich dieser Tage über einen wahren Prämierungs-Regen freuen. Bei den „Lieferando Awards“ 2022, organisiert vom gleichnamigen österreichischen Lieferdienst, votierten die meisten der 7.000 Abstimmungs-Teilnehmer für Unternehmer Agron Sinani und sein Innenstadt-Lokal. Damit sicherte sich der Neunkirchner den Sieg in der Kategorie „Bestes Burgerrestaurant“. Dazu kommt die Prämierung von „Lieferando“ als „Bestes Lieferrestaurant Österreichs“.

Eine große Ehre für Sinani, der sein Lokal Mitte 2020 im ehemaligen „Pfifferling“ eröffnet hat: „Ich freue mich sehr über die beiden Auszeichnungen, die unsere harte Arbeit bestätigen. Maßgeblich an dem Erfolg beteiligt sind meine Mitarbeiter, die höchstes Engagement zeigen und ohne die der Betrieb gar nicht funktionieren würde.“

Wir werden weiterhin auf höchste Qualität achten und auf frische Zutaten setzen. Agron Sinani, „Der Butcher“

Aktuell arbeiten zwei Köche für Sinani, er selbst steht nicht nur hinter dem Herd, er macht auch das Service und liefert aus. Apropos Ausliefern: Das Essen vor die Haustüre wird beim „Butcher“ besonders gerne in Anspruch genommen – rund 70 Prozent aller Bestellungen werden geliefert. Für den Sommer hofft Sinani auch auf mehr Gäste im beziehungsweise vor dem Restaurant: „Weil es natürlich noch schöner ist, wenn man Leute direkt im Lokal begrüßen kann und eine direkte Rückmeldung bekommt.“

„Michelin“-Stern als nächstes großes Ziel

Sinanis Dank gilt aber nicht nur seinen Mitarbeitern, sondern – naturgemäß – den Kundinnen und Kunden: „Ohne die ,Butcher‘-Familie wären wir nicht so weit gekommen. Dankeschön an alle, die immer hinter uns stehen!“ Zugleich verspricht der Lokalbetreiber, „weiterhin auf höchste Qualität zu achten und auf frische Zutaten zu setzen“, wie er sagt.

Bei der Prämierung: "Der Butcher"-Inhaber Agron Sinani mit "Lieferando"-Geschäftsführerin Katharina Hauke. Foto: Elisabeth Lechner

Übrigens: Während die „Falstaff“-Urkunde bereits im Lokal an der Wand hängt, gibt es für die „Lieferando“-Auszeichnungen noch keinen fixen Platz. Angedacht ist dafür eine „Trophäenvitrine“. Dort könnten dann auch künftige Prämierungen platziert werden. Sinani hat jedenfalls schon Pläne: „Einen ,Michelin‘-Stern zu bekommen, wäre schon ein großes Ziel!“

Hintergrund

Der Lieferdienst „Lieferando“ zählt eigenen Angaben zufolge rund 1,4 Millionen Kundinnen und Kunden in ganz Österreich sowie über 4.200 angeschlossene Restaurants in mehr als 400 Orten.

Seit dem Jahr 2015 zeichnet das Unternehmen mit den „Lieferando“-Awards Österreichs beliebste Liefergastronomen aus. Knapp 7.000 Kundinnen und Kunden hatten bis zum 31. Dezember 2022 online die Möglichkeit, über ihre Favoriten abzustimmen.

Neben dem besten Restaurant Österreichs wurden Gewinner in 14 weiteren nationalen Kategorien – vom innovativsten Restaurant über den besten Mittagstisch bis zum besten Dessert – sowie die besten Restaurants in fünf österreichischen Städten gekürt.

Die Nominierung erfolgte durch eine Jury, die pro Kategorie zehn Restaurants für das Online-Voting ernannt hatte.