Lions trauern um Gründungsmitglied Hans Höller

Rückblick ins Jahr 1969: Der Lions Club Neunkirchen-Schwarzatal wurde am 15. November unter tatkräftiger Unterstützung von Hans Höller und unter der Patenschaft des Lions Clubs Wien-St. Stefan ins Leben gerufen.

Hans Höller war in der mehr als 50-jährigen Geschichte des Clubs in verschiedenen Funktionen – unter anderem als Präsident – tätig. Durch seine konstruktiven Vorschläge und Ideen über viele Jahre hat er wesentlich zur Entwicklung und zur heutigen Bedeutung des Lions Clubs in der Region beigetragen.

,,Die periodischen Clubabende und Clubveranstaltungen waren Fixpunkte in seiner Jahresplanung. Daran hat er teilgenommen, wann immer es seine Zeit erlaubt und solange es seine Gesundheit zugelassen hat", erinnern sich seine Freunde.

Erst 2018 wurde er auf Grund seines sozialen Engagements zum „Melvin Jones Fellow“ ernannt.

Noch am 23. Juli des Vorjahres wurde der 100. Geburtstag von Hans Höller in Anwesenheit fast aller Clubmitglieder, der 1. Vizegovernorin Martha Umhack sowie von Wolfgang Keiner, Pastpräsident des Patenclubs Wien St. Stephan, gebührend gefeiert.

,,Wir werden ihn und sein Engagement für unseren Club schmerzlich vermissen und ihm ein ehrendes Angedenken bewahren", heißt es in einer Aussendung der Lions.

