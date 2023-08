Launige und poetische Gedichte aus dem Schwarzatal

Herausgeber des Buches „Gedichte aus der Gedankenmühle und Verseschmiede - Erinnerung an die 60er Jahre im Schwarzatal“ ist kein Geringerer als Schwammers Enkel Harald sowie seine Frau Gaby. Als Schwammers Eltern vor wenigen Jahren verstarben, stieß das Ehepaar auf die zahlreichen Gedichte von Eduard Schwammer senior.

Nach dem Tod seiner Frau war der gebürtige Ternitzer viel in Wirtshäusern, aber auch in der Natur unterwegs und schrieb seine Gedanken und Beobachtungen nieder. So machte etwa immer wieder ein Lieferant am Kapellenplatz in Landschach mit seinem Bus Halt. „Als ich diese Erinnerung las, dachte ich mir, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt“, muss Gaby Schwammer schmunzeln, denn ihr Elternhaus, in dem sie heute mit ihrem Mann lebt, befindet sich direkt gegenüber des Kirchenplatzls.

„Die Gedichte dieser 'Gedankenmühle und Verseschmiede' wurden in den 60er Jahren geschrieben, spiegeln den ländlichen regionalen Zeitgeist der Mitte des vorigen Jahrhunderts wider und bringen bekannte Personen, Gasthäuser und Veranstaltungen aus der Region zurück in unsere Erinnerung. Und damit auch unseren Großvater“, beschreiben Harald und Gaby Schwammer das Werk, das sie dem Ortsteil Landschach und „seinen liebenswürdigen Einwohnern“ widmen. „Wir sind uns sicher, dass das Buch bei der älteren Generation viele Erinnerung erweckt“, so die beiden Herausgeber.

Gaby und Eduard Schwammer mit einem ihrer Bücher "Im Einsatz für gefährdete Arten". Foto: privat

Neue Bücher in Ausarbeitung

Dieses Buch ist jedoch nicht das einzige Werk des Ehepaares. Bis zur Pension waren Harald und Gaby Schwammer im Tierpark Schönbrunn beschäftigt - und zwar als Zoologischer Leiter beziehungsweise Leiterin der Zooschule. Privat und beruflich bereisten die beiden die gesamte Welt und machten dabei vor allem Aufzeichnungen der Tierwelt. Besonders widmeten sie sich jedoch dem Artenschutz, woraus unter anderem das Buch „Im Einsatz für gefährdete Arten“ entstand.

In einem ihrer nächsten Werke möchte sich das Ehepaar aber wieder auf die Heimat konzentrieren. Genauer gesagt auf das Elternhaus von Gaby Schwammer, das ihr heutiger Wohnsitz ist. Dieses war früher nämlich das Gasthaus Ehrenböck. So befindet sich auf der damaligen Bühne die heutige Küche, das Wohnzimmer war der Festsaal. „Wir haben hier sogar geheiratet“, erzählen die beiden.

Während sie einerseits über die Feste und Geschehnisse im Gasthaus berichten möchten, wollen sie zudem auch auf die Geschichte der sogenannten Margarethenhöhe eingehen. „Auch hier haben viele und große Feste stattgefunden. Leider haben wir von damals aber keinerlei Bildmaterial“, sind Gaby und Harald Schwammer noch auf der Suche nach Ansichten des Gasthauses sowie der Margarethenhöhe, auch über Berichte von Zeitzeugen würden sie sich freuen.