„Der erste Storch ist heuer am 1. April im Nest auf der Kirche gelandet und drei Tage später der zweite Storch. Es wird bereits fleißig am Nestausbau und am Nachwuchs ,gearbeitet'", freut sich Barbara Pichler vom Storchenverein Breitenau.

Die Störche können über die Webcam

unter https://storchenverein-breitenau.at/webcam/ bei Brut, Fütterung und Nestpflege beobachtet werden.