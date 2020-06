Schauplatz des Zwischenfalls war die Stallerkreuzung bei der Arbeiterkammer: Ein mit drei Personen besetzter Pkw kam in der dortigen Kurve kurz vor 2 Uhr von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen sowie einen Parkplatz und krachte frontal und ungebremst in die Fassade der Arbeiterkammer. Durch den wuchtigen Anprall wurde ein großes Loch in die Hausmauer gerissen.

Ein Mitfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker und der Beifahrer blieben unverletzt. Ein Alkotest verlief laut Polizei bei beiden positiv. Was sich kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei an der Einsatzstelle abspielte, waren laut Augenzeugen tumultartigen Szenen! Binnen kürzester Zeit fanden sich zahlreiche Schaulustige an der Unfallstelle ein. Weiters kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung des Lenkers und dem Beifahrer, welche von der Polizei rechtzeitig aufgelöst werden konnte.

Um die Situation vor Ort zu beruhigen wurde eine weitere Funkstreife nachgefordert. Nach der polizeilichen Freigabe konnte die Unfallstelle von der Feuerwehr Neunkirchen Stadt geräumt werden. Weiters wurde das Loch in der Hauswand provisorisch verschlossen. Nach rund 2,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Weitere Erhebungen werden von der Polizei geführt.