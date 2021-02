Die Buchhandlung, das Schuhgeschäft, die Parfümerie – seit Montagmorgen dürfen Geschäfte unter strengen Sicherheitsbestimmungen wieder ihre Waren vor Ort anbieten. Die Lockdown-Öffnung macht außerdem den von vielen bereits ersehnten Friseur-Termin möglich – jedoch nur mit einem negativen Covid-Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist.

Friseurin Isabella Zytek aus Neunkirchen freut sich, endlich wieder aufsperren zu dürfen, wie sie gegenüber der NÖN erklärt – so viele Termine wie „normal“ kann sie allerdings nicht vergeben: „Weil aufgrund der Quadratmeter-Vorgabe nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Salon bedient werden dürfen“, weiß sie. Die verpflichtenden Eintritts-Tests sieht Zytek nicht allzu kritisch: „Sich testen zu lassen, sollte nicht allzu schwierig sein, da es mittlerweile ausreichend Teststationen gibt.“ Auch sie als Friseurin werde sich einmal wöchentlich testen lassen, ergänzt sie. Sie hofft nun, dass sie ihren Salon dauerhaft offen lassen kann: „Wenn sich alle an die vorgeschriebenen Maßnahmen halten, wird eine problemlose Zusammenarbeit zwischen Kundschaft und Friseur möglich sein“, ist die Unternehmerin überzeugt.

Kritischer sieht Sandra Schöpf vom „Schönheitspunkt“ in Neunkirchen die verpflichtenden Eintritts-Tests. Sie ortet zu wenig kostenlose Möglichkeiten zum Testen: „Es ist nicht die Aufgabe der Mitarbeiterinnen in körpernahen Dienstleistungen, als Kontrollorgan zu agieren“, meint sie. Der Andrang in den ersten Wochen sei daher auch nicht so groß, wie sich bei der Terminvergabe bereits abzeichnet: Einige Kunden würden den Test nicht machen wollen. Weniger Andrang bemerkt auch Friseurin Romana Maier: „Die Kunden sind alle schon Corona-müde mit den vielen Vorschriften“, ist sie überzeugt.

Keine Eintritts-Tests braucht es hingegen im Handel. Der Start am Montag sei diszipliniert verlaufen, resümiert Katrin Scherz-Kogelbauer, Geschäftsführerin des gleichnamigen Büro-, Papier- und Buchhandels in Ternitz. „Die Kunden zeigen Verständnis und die Räumlichkeiten erlauben es auch, in Ruhe zu stöbern.“