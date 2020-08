Bereits seit Monaten ist – im Zuge des Baus des Semmeringbasistunnels – die Zukunft zweier Bahnübergänge in der Bezirkshauptstadt großes Thema. Nun scheint eine Unterführung in der Raglitzerstraße ein Stück näher zu rücken.

Ein entsprechendes Gespräch zwischen Vertretern der ÖBB, dem Land Niederösterreich und den im Gemeinderat vertretenen Parteien fand in der Vorwoche statt. „Es waren sehr konstruktive Gespräche, wir sind zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden“, hieß es danach in einer gemeinsamen Aussendung von Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP), Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne) sowie den Stadträten Peter Teix (ÖVP), Günther Kautz (SPÖ) und Gemeinderätin Regina Danov (FPÖ).

Als nächster Schritt sei die Erstellung einer Machbarkeitsstudie durch externe Experten geplant, konkretisiert Stadtchef Osterbauer. Pläne- und Kostenschätzungen sollen Mitte November vorliegen. „Signalisiert wurde von der ÖBB, dass eine Unterführung zwar schwierig, aber laut derzeitigem Stand technisch machbar ist“, so Osterbauer. Deren Umsetzung könnte 2021 oder 2022 beginnen – also rechtzeitig vor der Fertigstellung des Semmeringbasistunnels, weshalb man in einigen Jahren mit einem erhöhten Aufkommen an Zügen rechnet.

Im Bereich der Flatzerstraße wird eine Fußgängerunterführung angedacht. „Hier sind noch Finanzierungsgespräche notwendig“, so Osterbauer. Seitens der ÖBB gab es bis Redaktionsschluss kein Statement.