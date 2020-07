Eineinhalb Jahre lang hat Yvonne Teubl das Lokal „Freistil“ in der Neunkirchner Krinningergasse geführt – vor wenigen Tagen schloss die erfahrene Gastronomin nun aber die Pforten. Ausschlaggebend seien vor allem die Coronakrise und der „Shutdown“ gewesen, meint Teubl im NÖN-Gespräch: „Es ist nicht mehr so gelaufen, so sind etwa die allermeisten Essen ausgeblieben“, erklärt sie.

NOEN

Ein neues Projekt hat Teubl, die einst beim Peischinger Dorfwirt lernte, aber bereits fix in der Tasche: Auf der Hohen Wand wird sie eine Hütte übernehmen. Womit sie quasi zu den Wurzeln zurückkehrt, half sie früher schließlich auch schon dem Vater in der „Wilhelm-Eichert-Hütte“. „Beides wäre zeitlich nicht vereinbar gewesen und bei der Hütte weiß ich, dass es funktionieren wird, auch aufgrund der Touristen.“

Lokaleigentümer Hans Steinberger sucht unterdessen nach einem Nachfolger für das „Freistil“, wie er gegenüber der NÖN bestätigt: „Wir könnten uns aber auch gut vorstellen, dass wir etwas anderes machen, in Richtung Beauty oder Kosmetik etwa. Wenn aber ein Wirt kommt, wird es so bleiben.“