Neunkirchen: Hundert Impfungen, aber nur ein "Erststich"

An den ersten zwei Betriebstagen wurden rund 100 Impfungen vorgenommen, ein Großteil davon Dritt- oder Viertstiche. Nur eine Person ließ sich erstmals impfen. Geöffnet ist am Dienstag (17 bis 21 Uhr), am Donnerstag (16 bis 20 Uhr) und am Samstag (9 bis 13 Uhr).

