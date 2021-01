Niederösterreichs Skigebiete haben ihre Hausaufgaben gemacht – das ist die Botschaft, die Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) Donnerstagmittag bei einer Visite in Mönichkirchen einmal mehr verbreitet. Präventionskonzepte hätten bis dato gut funktioniert, für die nahenden Semesterferien sei man bestens gerüstet, so Danninger bei einem Termin bei der Skischaukel Mönichkirchen-Mariensee.

„Schon bisher konnten aus Gründen der COVID-19-Prävention maximal die Hälfte der unter Normalbedingungen üblichen Gäste unsere Skigebiete besuchen, jetzt wird weiter reduziert und zur Entzerrung der Besucherströme noch mehr auf zeitgebundene Tickets gesetzt. Die Liftbetreiber haben ihre Hausaufgaben gemacht und zusätzliche Maßnahmen für die Semesterferien ergriffen“, so der ÖVP-Politiker. Einmal mehr sprach er den Mitarbeitern der Skigebiete ein großes Lob aus: „Ihr habt das super im Griff“, meinte Danninger in Richtung von Skischaukel-Geschäftsführer Gerald Gabauer.

Auch dieser betonte, dass es gut laufe: „Wir haben umgestellt und Vormittags- und Nachmittagstickets dazu genommen, dafür andere Kartenarten reduziert. Das tägliche Kontingent wurde auf 1.400 reduziert, wobei durch die Aufteilung der Kartentypen max. 950 Gäste gleichzeitig im Skigebiet sind. Bisher hatten wir ein Tageskontingent von 1.500. In normalen Wintern haben wir an stark besuchten Tagen bis zu 3.000 Gäste.“ Zusätzlich zu den gängigen Maßnahmen werden alle Mitarbeiter einmal pro Woche auf Covid-19 getestet. „Wir hatten noch keinen einzigen positiven Fall“, so der Geschäftsführer vor Medienvertretern. Isabella Hinterleitner, Projektleiterin der Taskforce „Sicher rausgehen in Niederösterreich“, führte einmal mehr die Web-App www.winternavi.at ins Treffen. Die Plattform bietet einen Überblick über die verschiedenen Skigebiete und ihre derzeitige Auslastung.

Angesprochen auf die Diskussion rund um die eventuelle Schließung von Skigebieten aufgrund der Corona-Infektionszahlen, erklärte Danninger, dass er durchaus Verständnis für diese Debatte habe. „Wir sind in einem harten Lockdown, wir sind uns aber auch unserer Verantwortung bewusst.“ Faktum sei, dass vielen Menschen zuhause die Decke auf den Kopf fallen würde und man für sichere Konzepte gesorgt habe: „Mir wäre auch kein Cluster in Niederösterreich in Zusammenhang mit einem Skigebiet bekannt“, so Danninger. Skifahren bringe den einen oder anderen in Zeiten von Homeoffice, Distance Learning und Co auf andere Gedanken und sei kein Risikofaktor in der Pandemie. Gleichzeitig appellierte Danninger aber auch, weiterhin „Disziplin und Umsicht“ walten zu lassen.