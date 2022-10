Grünbacher Café Bergwerk wurde eröffnet

Es ist beinahe schon eine Never-ending-Story, mit der Vorwoche hat sie aber ein (vorläufiges) Ende gefunden: Seit Samstag hat das Café Bergwerk, untergebracht in der früheren Post am Hauptplatz, seine Pforten geöffnet – zunächst im Rahmen eines Probebetriebes. „Der Probebetrieb dient dazu, dass sich die Grünbacher und unser Pächter kennenlernen und der optimale Betrieb gefunden wird“, so Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ).

„Der Hauptplatz soll ein Platz der Begegnung sein – dazu braucht es einfach ein Kaffeehaus!“

Dass mit dem Wiener Gastronomen Dimitris Papaoikonomou der optimale Mann für den Job gefunden worden sei, betonte der Ortschef auch in seiner Eröffnungsrede am Samstag. „Wir hätten keinen besseren Pächter finden können“, so Steinwender, der das Projekt einst angestoßen hatte. Auf die Polit-Debatten rund um das Projekt ging er nur am Rande ein, die ÖVP, die das Kaffeehaus an sich stets scharf kritisiert hatte, nannte er nicht explizit. Dankesworte ergingen jedoch „an meine Fraktionskollegen, die immer daran geglaubt haben“. Von der Notwendigkeit des Betriebs, in dem es neben Getränken auch Mehlspeisen sowie kleine Imbisse und einen Mittagsteller geben soll, ist Steinwender nach wie vor überzeugt: „Der Hauptplatz soll ein Platz der Begegnung sein – dazu braucht es einfach ein Kaffeehaus!“

Von der ÖVP, die mit Andreas Pinkl bei der Eröffnungsfeier vertreten war, kamen im Rahmen einer Aussendung zwar Gratulationen an den Pächter, man erneuerte die Kritik an dem Projekt jedoch.

Das nächste Mal geöffnet hat das Café Bergwerk am 7., 8. und 9. Oktober, jeweils zwischen 9 und 21 Uhr. Danach soll das Kaffeehaus mittwochs bis sonntags offen sein.

