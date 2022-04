Semmerings HLT-Schulsprecher gewann Sprachenbewerb

Werbung

Lorenz Smolej ist Schulsprecher der Tourismusschulen Semmering und bereitet sich derzeit auf die Reife- und Diplomprüfung vor. Als wäre das nicht schon genug, gewann er auch noch den 36. Fremdsprachenwettbewerb der Bildungsdirektion Niederösterreich in Französisch. Die NÖN wirkte dabei heuer erstmals als Kooperationspartner mit.

„Meine Vorbereitung war es, hauptsächlich Filme und Serien auf ,Netflix‘ in Französisch anzusehen. Ganz nach dem Motto: Wenn man schon Zeit verschwendet, muss zumindest noch irgendein Mehrwert rauskommen“, erzählt der Sieger. Zusätzlich wurde er seitens der Schule von Bernadette Putz unterstützt. Der Wettbewerb fand vom 8. bis 10. März Corona-bedingt online statt. Insgesamt stellten sich mehr als 300 Schüler der Herausforderung und traten in 21 Kategorien gegeneinander an.

Die Teilnehmer mussten in zwei Etappen ihr Können unter Beweis stellen. Zuerst musste Smolej in einer freien Rede zu einem aus einem Themenpool gezogenen Thema einen Native Speaker von sich überzeugen. „Lorenz brillierte sprachlich und mit seinen Argumenten zum Klimawandel, sodass er in die Finalrunde aufstieg“, berichtet Direktor Jürgen Kürner von den Leistungen seines Schülers. Die Finalrunde bestand aus einer Diskussion der drei Finalisten über Distance-Learning. Auch hier setzte sich der sprachbegabte Schüler gegen seine beiden Konkurrentinnen durch. „Ich persönlich werde nicht schnell nervös. Dennoch war es ein ergebendes und berauschendes Gefühl, den ersten Platz zu gewinnen“, schildert Smolej seinen Sieg.

Sein Ziel, zu beweisen, was in ihm steckt, hat der Schüler jedenfalls erreicht. Als Landessieger wird er nun zum Bundeswettbewerb eingeladen, der Ende April ebenfalls online stattfinden wird. Gerade noch rechtzeitig vor der Matura, bei der Smolej natürlich auch in Französisch antreten wird.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.