Neuer Schulleiter in Edlitz: Ein "Allrounder"

Niemals Lehrer werden – das war in Kindheitstagen die große Überzeugung von Lukas Friedl und seinem Bruder. Gehalten hat sie nicht: Beide stehen seit Jahren in der Klasse, und das mit Leidenschaft. „Unsere Mutter war Lehrerin, weshalb wir das als Kinder immer abgelehnt haben. Irgendwann haben wir aber gemerkt, dass wir das beide recht gut können. Die Mama hat uns also ganz gut auf den Job vorbereitet“, muss Lukas Friedl zugeben.

„So lernt man die Herausforderungen sehr gut kennen!“

Heute ist der 41-jährige gebürtige Wiener Neustädter nicht nur Pädagoge, sondern sogar Schulleiter: Nach dem Pensionsantritt von Hermann Haider im vorigen Schuljahr ist Friedl seit wenigen Wochen Chef der Edlitzer Mittelschule. Lehrer ist er schon seit 15 Jahren: Zunächst in Gänserndorf und Mödling, war er zuletzt in Kirchberg tätig, davon neun Jahre als Direktor-Stellvertreter. Eine Zeit, die ihm heute zugute kommt, habe ihn Kirchbergs Direktor Karl Kager doch stets in die Arbeit eingebunden: „So lernt man die Herausforderungen sehr gut kennen!“

Den Schritt hin zum Schulleiter habe er „gut überlegt“, aber dann „doch gewagt“, sagt Friedl: „Gereizt hat mich der Job immer. Besonders gerne mache ich es aber auch deshalb, weil ich noch selbst unterrichten muss – wir haben ja nur fünf Klassen“, sagt der Neo-Leiter. Konkret unterrichtet Friedl, der mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Raach am Hochgebirge lebt, das Fach „Präsentation und Kommunikation“ und Deutsch. „Ich bin gerne in der Klasse und habe Kontakt zu den Kindern.“

Schulleiter, Pädagoge und sogar Verkäufer

Schwerpunkte für seine neue Funktion hat sich Friedl mehrere gesetzt. Die digitalen Endgeräte, mit denen alle Kinder ausgestattet sind, sollen „gut in den Unterricht implementiert werden“, so Friedl. „Wir verzichten deswegen aber nicht auf Hefte und auch das Schreiben spielt eine große Rolle.“ Aus Kirchberg „mitgenommen“ hat er die „bewegte Pause“, die nach Möglichkeit draußen verbracht wird. Und für die „gesunde Jause“, die Friedl ebenso ein Anliegen ist, packt der Neo-Schulleiter selbst an: Täglich holt er auf seinem Weg von daheim in die Schule frisches Gebäck vom Otterthaler Bäcker Rottensteiner, um es dann in der Schule zu verkaufen.

Teil des Stundenplans sind für Friedl aber auch Lehrausgänge und Ausflüge – ins Bezirksgericht, in den Landtag oder nach Mauthausen. „Gewisse Stationen sollte man kennenlernen“, sagt Friedl.

Fachlich austauschen kann sich Friedl mit seinem Bruder Martin, der – entgegen der Kindheitspläne – nicht nur ein Lehrerkollege, sondern sogar ein Leiter-Kollege ist: Seit dem Vorjahr leitet er nämlich die Mittelschule in Lanzenkirchen.

