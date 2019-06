Mit dabei ist auch die NÖN, die am 9. Juli im Rahmen eines Workshops mit den Kindern ein Interview mit Chartsstürmer Luke Andrews machen wird, Anmeldungen sind dafür erbeten.

Bei insgesamt 40 Veranstaltungen können die Kinder unter anderem ihre Kreativität entfalten, neue Sportarten ausprobieren oder Ausflugsziele in der Umgebung kennenlernen.

Alle Informationen zum Spiel finden sich wieder im Ferienspielheft. Erhältlich ist es im Ferienspielbüro und als Download auf der Stadt-Homepage unter www.neunkirchen.gv.at

Während der ganzen Ferien können die Kinder in der Stadtbücherei Stempel für den Leserattenpass sammeln. Bei fünf Stempeln wartet eine tolle Überraschung.

Los geht es bereits am 2. Juli, wo ab 10 Uhr in der Stadtbücherei zu einem ,,Tag am Meer" geladen wird.