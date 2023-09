Tochter inspirierte Neunkirchnerin zu erstem Kinderbuch

„Nach meiner Erkrankung war ich lange zu Hause und durfte vom Arzt aus auch noch nicht arbeiten“, erinnert sich die Neunkirchnerin an den Beginn ihres Buchprojektes. „Ich habe aber eine Beschäftigung gesucht, um mir die Zeit zu vertreiben, und dann hat mich meine Tochter Jessy auf die Idee gebracht, doch ein Buch zu schreiben. Mit den Geschichten, die ich ihr als Kind immer erzählt habe“, so die Neo-Autorin im Gespräch mit der NÖN: Herausgekommen ist ein Märchenbuch für Kinder im Volksschulalter, das auf 52 Seiten in sieben Kapiteln märchenhafte Geschichten aus dem Wald erzählt. Illustriert hat Karin Fasching das Werk mit eigenen Zeichnungen.

Eule „Edgar“ ist der Chef im Märchenwald

Hauptdarsteller und Chef der Tiere ist dabei die Eule „Edgar“. Aber auch Rehdame „Fini“, Hirsch „Lio“, die Zwillingseichhörnchen „Susi“ und „Sam“, Hase „Max“, Füchsin „Margret“ oder Dachs „Waldemar“ spielen bei den Abenteuern im Wald eine wichtige Rolle. „Ich war überrascht, wie leicht mir das Buch von der Hand gegangen ist. In ein paar Wochen hatte ich es fertig“, erzählt Fasching, die als Stützkraft in einer ersten Klasse der Volksschule Steinfeld tätig ist. Erschienen ist es im Eigenverlag, vorerst wurden knapp 60 Exemplare gedruckt, die bereits alle ausverkauft sind: „Auch damit habe ich nicht gerechnet. Derzeit bin ich dabei, weitere Exemplare nachzudrucken.“

Wer jetzt trotzdem hineinschnuppern möchte, kann dies in der Stadtbücherei tun, wo ein Exemplar zum Ausleihen vorhanden ist. Interessentinnen und Interessenten können sich mit einer Vorbestellung an die Mailadresse k.fasching69@gmail.com wenden.

Nachdem das Echo derart gut war, hat Fasching auch Lust auf mehr bekommen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass ich noch ein zweites Buch mache. Dann aber zu einem völlig anderen Thema. Derzeit fehlt mir aber noch die Idee.“ Da wird wohl demnächst wieder ein inspirierendes Gespräch mit der Tochter notwendig werden!