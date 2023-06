Erneut Nachbeben im Raum Gloggnitz

Die Erschütterungen der Magnitude 2,5 von 20.24 Uhr seien im Bereich des Epizentrums deutlich verspürt worden, teilte Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) mit. Vereinzelt könne es zu leichten Schäden gekommen sein, hieß es.

Vor drei Monaten, am 30. März in den späten Abendstunden, hatte ein Erdbeben der Magnitude 4,2 den Raum Gloggnitz erschüttert. Es wurde von der Bevölkerung deutlich wahrgenommen. Zahlreiche Meldungen über leichte Schäden wurden verzeichnet. Seither gab es in der Region immer wieder Nachbeben.