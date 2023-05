Wieder leichtes Nachbeben im Raum Gloggnitz

Die Erschütterungen der Magnitude 1,3 von 22.09 Uhr seien im Bereich des Epizentrums schwach verspürt worden, teilte Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) am Mittwoch mit. Schäden an Gebäuden seien nicht zu erwarten.

Vor rund zwei Monaten, am 30. März in den späten Abendstunden, hatte ein Erdbeben der Magnitude 4,2 den Raum Gloggnitz erschüttert. Es wurde von der Bevölkerung deutlich wahrgenommen. Zahlreiche Meldungen über leichte Schäden wurden verzeichnet. Seither gab es in der Region immer wieder Nachbeben.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.