Leichtes Erdbeben bei Gloggnitz

Die Erdstöße um 2.23 Uhr erreichten eine Magnitude von 3, meldete der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria). Das Erdbeben war in der näheren Umgebung demnach deutlich zu spüren. Bei Erdbeben dieser Magnitude kann es laut Erdbebendienst vereinzelt zu leichten Schäden kommen.

Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung betreffend die Auswirkungen des Erdbebens per Web-Formular: „http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung“, App QuakeWatch Austria: „http://onelink.to/3km3ee“ oder per Post (Porto zahlt Empfänger) an Österreichischer Erdbebendienst GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie Hohe Warte 38 A-1190 Wien.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.