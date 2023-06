Ternitzerin ist Hauptdarstellerin bei Seefestspielen in Mörbisch

„Ich kann mich an keinen Tag meiner Kindheit erinnern, an dem ich nicht gerne gesungen habe“, sagt Musicaldarstellerin Anna Rosa Döller aus Ternitz. Die harte Arbeit und die Ausdauer wurden nun belohnt. Ab 13. Juli steht die 21-Jährige im Erfolgsmusical „Mamma Mia!“ in Mörbisch auf der Seefestbühne. „Es ist meine erste große oder gar riesige Rolle“, freut sich die Newcomerin.

In jungen Jahren begeisterte sie sich bereits für das Klavierspielen: Begonnen hatte alles in der Musikschule in Ternitz. In einem Kinderchor wurde ihr Interesse für Musik geweckt. Von Klein auf war für sie bereits klar, das Singen zum Beruf machen zu wollen.

Döller, unterstützt von ihren Eltern, besuchte die Ternitzer Kulturreif-Musicalschule und in weiterer Folge ab 2020 die professionelle Musicalausbildung an der Performing-Academy in Wien mit Diplomabschluss im Juni 2023. Das Multitalent arbeitet nun in der Performing Academy im Management. „Da kommen laufend Musicalangebote herein, so auch die Ausschreibung für das Musical 'Mamma Mia!'", erinnert sie sich.

Tägliche Proben von 10 bis 20 Uhr

„Ich habe mich mit meinem Rollenwunsch beworben und wurde zum Vorsingen eingeladen. Nach ein paar Wochen bekam ich dann die Zusage, dass ich die Rolle der jungen Sophie spielen darf“, freut sich Anna Rosa Döller, eine der Hauptrollen des Musicals besetzen zu dürfen.

Seit Wochen wird fast täglich von 10 bis 20 Uhr geprobt. „Es ist ein harter Job, man muss sich immer wieder weiterentwickeln und man muss auch gut einstecken können. Schon während der Ausbildung bekommt man eine dicke Haut“, weiß die junge Künstlerin.

Im Laufe ihrer bisherigen Karriere konnte man Döller schon in einigen Hauptrollen bewundern. Unter anderem 2018 in „Hairspray“ als „Velma van Tussle“ am Stadttheater Wiener Neustadt sowie 2019 in „Urinetown“ in der Rolle der Freya in der Stadthalle Ternitz und im Kultursaal Lafnitz.