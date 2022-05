Ternitz: Bahnübergänge sind Geschichte

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Den Verkehrsteilnehmern hat sie oft viele Nerven aber vor allem Zeit gekostet – die Bahnunterführung in Pottschach. Seit wenigen Tagen ist die seit Jahren geplante Unterführung befahrbar. Ende Juni beziehungsweise Mitte Juli sollen die Bauarbeiten rund um das rund zwölf Millionen Euro teure Projekt abgeschlossen werden.

„Das Stauchaos beim Bahnschranken ist endlich vorbei“, kann der zuständige SPÖ-Stadtrat Gerhard Windbichler freudig verkünden. Auch wenn derzeit nur eine Fahrspur der neuen Pottschacher Unterführung befahrbar ist, die langen Wartezeiten vor dem Bahnübergang haben nun ein Ende. In den nächsten Wochen werden noch Arbeiten wie das Montieren des Brückengeländers oder die Sanierung der Straße im Putzmannsdorfer Ortsteil erledigt. Mit dem Abschluss dieses Projektes gehören die Bahnschranken in Ternitz nun endgültig der Vergangenheit an. „Das ist für uns alle ein Sicherheitsgewinn“, ist Stadtrat Windbichler überzeugt.

Und genau deswegen ruft er die Bevölkerung auf, sich an die neue Vorrangregel im Bereich der Mittelschule Pottschach zu gewöhnen. Bisher konnte man hier nämlich von der Schule Richtung Bahnschranken durchfahren. „Jetzt geht der Hauptverkehrsweg aber bei der Unterführung durch. Deshalb bitte ich alle darum, diese neue Regel genau zu beachten“, so der Appell von Windbichler.

Finanziert wird das Projekt nicht nur durch die Stadtgemeinde, sondern auch die Österreichischen Bundesbahnen und das Land Niederösterreich. Die beiden Letzteren nimmt Windbichler in die Pflicht: „Wir müssen darauf achten, dass der öffentliche Verkehr und das Kaufen der Tickets seniorengerecht gemacht werden.“ Vor allem die ältere Bevölkerung wäre auf Betreuung beim Kartenkauf am Bahnhof angewiesen. „Wenn ich mich mit dem Ticketschalter nicht auskenne und mehr Zeit brauche als geplant und dann als gebrechlicher Mensch zum Zug hetzen muss oder ihn gar verpasse, ist das ein enormer Stress“, fordert er Land aber auch Bund in diesem Bereich auf, etwas zu unternehmen.

Mit den Unterführungen wurde auch der Ternitzer Bahnhof samt „Park & Ride“-Anlage komplett modernisiert. Diese Arbeiten sollen bis Herbst fertig sein. „Uns war bei diesem Projekt auch der Umweltgedanke wichtig. Auch wenn es viele nicht glauben, haben wir so viel ‚Grün‘ als möglich gerettet“, betont Windbichler.

