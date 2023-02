Neunkirchen: Für Kahofer ist Abschied "kein Weltuntergang"

Als Andrea Kahofer vor gut viereinhalb Jahren als SPÖ-Mitglied in den Bundesrat entsandt wurde, war das eine große Überraschung für den Bezirk – nun ist die Karriere in der Länderkammer für die 49-Jährige (vorerst) vorbei. Die Neunkirchner SPÖ-Stadtparteichefin, die bei der Landtagswahl auf Platz zwei der „roten“ Bezirksliste kandidiert hatte, wird von ihrer Landespartei nicht erneut nach Wien entsandt. Das gab diese in der Vorwoche bekannt.

Antrittsbesuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen: Andrea Kahofer mit Bundesratspräsident Günter Kovacs (SPÖ Burgenland) und ihrem Vizepräsidenten-Kollegen Harald Himmer (ÖVP Wien). Foto: Archiv/zVg

Von „Enttäuschung“ will Kahofer nicht sprechen: „Der Abschied aus dem Bundesrat ist kein Weltuntergang, aber natürlich hätte ich mich sehr gefreut, wenn ich weitermachen hätte können“, sagt die Neunkirchner Stadträtin im NÖN-Gespräch. Die Entscheidung der Landespartei sei „nachvollziehbar“, sagt Kahofer, die die „sehr guten und ehrlichen Gespräche“ mit dem designierten Parteichef Sven Hergovich betont. Dieser sei bei der Besetzung von Landtag und Bundesrat strikt nach der Landesliste vorgegangen, was „nachvollziehbar und auch sehr fair ist“, so Kahofer. Dass sie aktuell auch als Vizepräsidentin des Bundesrates fungiert, habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt, meint sie.

Samwald behält Posten als SPÖ-Vizeklubobmann

Ihre Zeit im Bundesrat wolle sie jedenfalls „nicht missen“, so Kahofer, der Länderkammer attestiert sie eine hohe Bedeutung. „Als Mitglied des Bundesrates bist du bestens informiert, weil du in sämtlichen Klubs dabei bist.“ Ob sie bei der kommenden Landtagswahl noch einmal kandidieren wird, lässt Kahofer offen. „Ich bleibe jedenfalls in der Politik!“

Enttäuscht über Kahofers Ausscheiden aus dem Bundesrat zeigt sich SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Samwald: „Das ist wirklich schade, weil Andrea Kahofer eine hervorragende Arbeit für den ganzen Bezirk geleistet hat.“ Man habe „natürlich gekämpft“, müsse aber auch den politischen Realitäten ins Auge sehen, so Samwald: „Das ist kein bezirksspezifisches Phänomen, sondern liegt einfach am gesamten Wahlergebnis.“

Samwald selbst verbleibt über die Landesliste im Landtag. Seinen Posten als stellvertretender Klubobmann behält er. Die Chefrolle im SPÖ-Klub sei „kein Thema gewesen“, sagt der Ternitzer Vizebürgermeister auf Nachfrage: „Wir haben das im Vorfeld besprochen und mit Blick auf meine Arbeit in der Gemeinde sowie auf meine Familie habe ich das schon vor der Wahl gesagt.“

