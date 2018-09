Drei Stunden dauerte der Eingriff in Meidlinger Unfallkrankenhaus, „mir wurden ein Netz, Schrauben und eine Platte eingesetzt. Alles ist gut verlaufen“, berichtet er am Sonntag am Gespräch mit der NÖN. Kleine Komplikationen wie Sprachprobleme oder Gefühlsstörungen in den Fingern konnten mittlerweile beseitigt werden.

Wie berichtet hatte Baba bei seinem Verkehrsunfall, bei dem er auf der B 26 mit einem Traktor zusammengestoßen war, schwerste Kopfverletzungen erlitten. „Die Ärzte haben mir gesagt, dass eine von zehn Personen diese Verletzungen überleben!“

Baba musste wieder Gehen und Sprechen lernen. Aktuell befindet sich der Neunkirchner bereits auf Rehab, wann er wieder in das Geschehen eingreifen wird, kann er noch nicht sagen: „Ich weiß ja noch nicht einmal, wann ich nach Hause darf. Aber darauf freue ich mich jetzt schon sehr!“