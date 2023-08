Pensionierung: Gloggnitz' Musikschulleiter nimmt Abschied

„Musik war immer meine Leidenschaft“, erzählt Sternberger gegenüber der NÖN, „irgendwann hab' ich mein Hobby dann zum Beruf gemacht.“ Sternberger, Jahrgang 1961, erlernte nach der Schule den Beruf des Werkstoffprüfers und war bis 1987 bei der VEW beschäftigt, unterrichtete aber parallel ab 1978 an der Schule – und war in den 70er Jahren bereits bei Tanzbands musikalisch tätig. „1988 erfolgte dann die fixe Anstellung“, erinnert sich der Musiker, der neben seinen Lehrbefähigungskursen auch ein Studium am Wiener Neustädter Hauer-Konservatorium absolvierte, gerne zurück.

In die Pension nimmt er „viele schöne Erinnerungen“ mit, wie er sagt. „Es war immer eine sehr vielfältige Aufgabe!“ Über 300 Schülerinnen und Schüler haben bei Sternberger Unterricht genommen. „Kinder ab sechs Jahren bis zu jungen Erwachsenen. Jetzt hatte ich teilweise schon die Kinder von meinen ersten Schülern in der Stunde“, freut sich Sternberger.

In seine Zeit als Leiter der Musikschule fielen auch der Neubau des Schulzentrums und die Corona-Pandemie. „Das waren fordernde Zeiten“, gibt er zu.

Aber nicht nur als Lehrer hat sich Sternberger einen Namen gemacht – auch als Komponist sowie Urheber vieler Werke ist er bekannt. „Darunter auch eine Polka für Erwin Pröll und ein Marsch für den Innenminister. Wenn dein Musikstück dann aufgeführt wird, ist das schon ein besonderer Moment“, meint Sternberger. Schon früh wurde auch der Verband auf den engagierten Musiker aufmerksam: Sternbergers erste Funktion im Landesvorstand war die des Jugendreferenten, die letzten zwei Jahrzehnte durfte er als Landeskapellmeister tätig sein. Und natürlich ist er auch ein fixer Bestandteil der Stadtkapelle Gloggnitz.

Sein Rückzug aus dem Berufsleben war so eigentlich nicht geplant, gerne hätte er noch etwas länger unterrichtet. Doch die Gesundheit machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Sternberger: „Mein Gehör ist beeinträchtigt. Es gibt wohl gehörlose Komponisten, aber als Lehrer ging es leider nicht mehr!“ Seiner Leidenschaft des Komponierens soll dies aber keinen Abbruch tun. „Seit Anfang des Jahres komponiere ich wieder. Das Gehör ist auch wieder etwas besser geworden und mit dem Horn spielen habe ich auch wieder hinbekommen“, so der Musikidealist, der für die Radio Niederösterreich-Sendung „Freunde der Blasmusik“ immer wieder die Programmgestaltung übernimmt. „Langeweile kommt da in der Pension sicher nicht auf!“