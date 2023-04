Mangelhaft ausgerüstet Schwierige Hubschrauber-Bergung in der Weichtalklamm

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Die unterkühlte Frau und ihr Begleiter wurden mit dem Hubschrauber geborgen. Foto: ÖBRD NÖWien

A m Sonntagnachmittag wurde die Bergrettung Reichenau zu einem Einsatz in die Weichtalklamm am Schneeberg gerufen. Ein Mann und eine Frau waren trotz schwieriger Verhältnisse mit Regen, Schmelzwasser, sowie in höheren Lagen viel Neuschnee und unzureichender Ausrüstung in die Weichtalklamm eingestiegen.