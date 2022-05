Premiere: Neunkirchner Stadtpolizei bekommt erste Inspektorin

Werbung

In den kommenden Monaten werden bei der Neunkirchner Stadtpolizei gleich drei neue Beamte aufgenommen. Dabei kommt es in der 150-jährigen Geschichte des Wachkörpers auch zu einer besonderen Premiere: Mit Margit Morgenbesser aus Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) wird zum ersten Mal eine Frau ihren Dienst bei der Neunkirchner Stadtpolizei versehen. Bei allen drei Posten handelt es sich übrigens um keine neuen zusätzlichen Planposten, sondern um Nachbesetzungen.

„Ich freue mich wirklich sehr über diese Premiere: Die Kollegin ist nicht nur bestens qualifiziert, sondern es ist auch längst an der Zeit, eine Polizistin in unseren Reihen zu haben“

Bürgermeister Herbert Osterbauer

„Ich freue mich wirklich sehr über diese Premiere: Die Kollegin ist nicht nur bestens qualifiziert, sondern es ist auch längst an der Zeit, eine Polizistin in unseren Reihen zu haben“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer. „Vor allem bei Amtshandlungen mit Frauen oder Kindern ist das oft ein großer Vorteil“, merkt der Stadtchef an. Auf ihren Dienstantritt mit 1. September, wo sie den scheidenden Stefan Wagner ersetzt, freut sich die 27-jährige Inspektorin, die in Wartmannstetten aufgewachsen ist, bereits jetzt. Polizistin ist sie geworden, „weil jeder Tag, jede Amtshandlung anders ist“, wie sie sagt. „Der Arbeitsalltag ist nicht gleich, es warten immer neue Herausforderungen“, so Morgenbesser. Aktuell versieht sie ihren Dienst in Nickelsdorf im Burgenland.

Noch früher als Margit Morgenbesser, nämlich schon mit 1. Juni, wird Daniel Zmek aus Lichtenegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) seinen Dienst bei der Neunkirchner Stadtpolizei beginnen. Er ersetzt den kürzlich pensionierten Abteilungsinspektor Georg Stroj. Und im kommenden Jahr, wenn „Legende“ Helmut Hanreich seinen Ruhestand antritt, wird Sohn Michael in seine Fußstapfen treten.

