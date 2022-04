700 Gramm Buchtel: Semmeringer Café will Markenzeichen etablieren

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Seit fünf Jahren führen Reinhard Wurm und Saskja Seidl die Skischule Semmering, seit drei Jahren das Café Alpin. Seit sie damals die alte Raiffeisenbank in das Café umbauten, nahmen sie es sich zur Aufgabe, die Gastronomie immer weiter auszubauen. So wurde erst letztes Jahr die Terrasse vergrößert. Doch auch die Kulinarik soll jedes Jahr gefördert werden.

Bekannt ist das Café Alpin für seine hausgemachten Mehlspeisen, für die so mancher Gast extra anreist. Doch eines hat in der Palette noch gefehlt: die „Semmeringer Riesenbuchtel“. „Sachertorten und Topfenstrudel gibt es überall, die Riesenbuchtel soll ein Markenzeichen werden“, erzählt Wurm von seiner Vision. Die 700 Gramm schwere Mehlspeise soll nämlich nicht nur für das Alpincenter stehen, sondern sich als kulinarisches Markenzeichen für den Semmering etablieren. Rund ein Monat lang wurde an dem Rezept getüftelt – jetzt steht sie neben hausgemachtem Wild und Lammprodukten aus eigener Produktion im Angebot. Im Sommer führt das Café Alpin gemeinsam mit dem Partner Freeze zusätzlich das Eishouse Semmering. Für diese Zusammenarbeit ist Wurm dankbar.

