Es ist ein Thema, dass Politik und Bevölkerung in Raglitz schon lange beschäftigt: Die Ortseinfahrten. Beim Lokalaugenschein der NÖN bei der Einfahrt von Hettmannsdorf kommend wird schnell klar, um was es den Anrainern geht. Denn anstatt mit 50 km/h in den Ort zu fahren, sind fast alle Fahrer deutlich zu schnell dran. Das wurde sogar schon durch eine Geschwindigkeitsmessung an allen Ortseinfahrten in Raglitz bewiesen. Gemacht wurde laut Anrainern und ÖVP allerdings bis dato noch nichts.

Ein Bericht im Raglitzer Dorfboten, der von Ex-Gemeinderat Franz Fidler (ÖVP) gestaltet wird, brachte das Thema nun erneut aufs Tapet. Anrainer haben sich daraufhin an die gesamte Dorfgemeinschaft gewandt und ein Gutachten der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen vorgelegt. Darin steht, dass die Fahrgeschwindigkeit bei der Ortseinfahrt von Hettmannsdorf kommend in beide Fahrtrichtung deutlich überschritten wird. „Aus verkehrstechnischer Sicht ist als kurzfristige Maßnahme eine verstärkte Überwachung durch die Exekutive für die nächsten drei Monate zu veranlassen. Danach soll eine mobile Tempoanzeige zur Aufstellung gelangen“, heißt in dem Gutachten, dass im Mai 2019 erstellt wurde.

„Wir haben die Ortseinfahrten überwachen lassen und eine Tempoanzeige aufgestellt!“ Gerhard Windbichler, SPÖ-Stadtrat

Die Polizei sei zwar eine Zeit lang regelmäßig vor Ort gewesen, eine mobile Tempoanzeige gibt es allerdings bis heute nicht. „Wir haben schon mehrmals die Gemeinde darauf aufmerksam gemacht“, so die verärgerten Anrainer. Franz Fidler, Obmann der ÖVP Raglitz, sowie Yvonne Eichberger, Obfrau der JVP Ternitz, wollen sich nun mit einem Schreiben an die Stadt wenden und erneut um Hilfe bitten. „Wunsch wäre eine mobile Tempoanzeige, die wir immer wieder unterschiedlich an allen drei Ortseinfahrten aufstellen könnten. Die Kosten dafür würden zwischen 2.000 und 3.000 Euro liegen. Das wäre daher machbar“, so Fidler.

SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak betont in dieser Debatte vor allem, dass es sich hier um eine Landesstraße handle und diese nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt liege. „Dennoch sind wir darum bemüht, eine Lösung zu finden. Denn die Bezirkshauptmannschaft und auch die Landesstraßenverwaltung schlafen hier“, kritisiert der Stadtchef. Der zuständige SPÖ-Stadtrat Gerhard Windbichler will den Vorwurf, dass die Stadt bis dato noch nichts unternommen hätte, ebenso nicht im Raum stehen lassen. „Wir haben die Ortseinfahrten überwachen lassen und auch Tempoanzeigen aufgestellt, so wie von der Bezirkshauptmannschaft verlangt“, so der Stadtrat. Man arbeite momentan an einer Lösung, allerdings stehe noch eine Verkehrsverhandlung durch die Bezirkshauptmannschaft aus. „Wir fragen immer wieder nach, wann diese stattfindet. Es wird uns gesagt, dass es derzeit noch keine Verhandlungen gibt“, erklärt Windbichler. Sobald man etwas Neues wisse, werde man die Anrainer informieren.

Eine Anfrage an die Bezirkshauptmannschaft blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.