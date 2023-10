Maurer-Fünfkampf Lokalmatadore bei Suche nach stärkstem Maurer heuer im Hintertreffen

Marius Deneka schlug sich als bester Lokalmatador tapfer und landete am vierten Platz. Foto: Michael Meindl, Michael Meindl, www.michaelmeindl.com

J ede Menge Action war am Samstag in der Arena Nova in Wiener Neustadt garantiert, als die Firma Wienerberger traditionell den stärksten Maurer Österreichs suchte. Dieses Mal ging der Sieg nach Tirol, das Siegertreppchen nur knapp verpasste als Vierter Mariusz Deneka vom Bauunternehmen Jägersberger aus Puchberg und Leon Zettl von der Gloggnitzer Firma Pusiol. Titelverteidiger Christian Sanz aus Steinabrückl konnte verletzungsbedingt heuer nur zusehen.