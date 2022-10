Stärkster Maurer Österreichs kommt aus Steinbrückl

Dabei spielen Muskelmasse, Geschicklichkeit und Ausdauer eine wesentliche Rolle. 14 Athleten aus ganz Österreich traten am Samstag in der Arena Nova in vier Disziplinen gegeneinander an. Die Top acht von ihnen kamen in das Finale, die fünfte Disziplin. Vor den Bewerben wurden die Athleten von Alexander Pürzel, Europameister im Kreuzheben, passend gebrieft. Sieger wurde dieses Mal Christian Sanz aus Steinbrückl, der im Vorjahr noch am zweiten Platz gelandet war.

Die "Baustellen"

Zuerst mussten sich die Bewerber dem ,,Trogn" stellen, wo fünf Baumaterialien von einem Podest zum anderen getragen werden und wieder zurück. Darauf folgte ,,Stessn", wo ein 14,5 Kilo schwerer Ziegel aus dem Stand so weit wie möglich gestoßen wurde. Weiter ging es mit kräfteraubenden Disziplinen. Beim ,,Hoitn" und ,,Stemman" wurde alles von den Teilnehmern gefordert. Ein 40 Kilogramm Fass so oft wie möglich, in einer Zeit von unter einer Minute, zu stemmen oder einen 14,5 Kilogramm Ziegel so lang wie möglich zu halten - hierbei kamen alle Teilnehmer an ihre Grenzen. Die Top acht zogen ins Finale, wo Treffsicherheit gefragt war. Bei der Schlussdisziplin ,,Anwerfen" mussten die Athleten Mörtel auf eine Zielscheibe werfen.

Stärkster Mauerer

Christian Sanz (Bauhoch3 GmbH) siegte letztlich souverän und verdient, er war in allen Bewerben vorne dabei. Den zweiten und dritten Platz belegen Marco Hertscheg und Thomas Tröber, aus Tirol von der Firma beide von Huter & Söhne. ,,Ein Nachfolge-Event kommt ganz bestimmt - vielleicht sogar international", beendete Johann Marchner, Geschäftsführer Wienerberger Österreich, das diesjährige Event, das vom Pittener Marketingleiter Wilfried Lechner perfekt inszeniert wurde.

