Neunkirchen/Wr. Neustadt Kräftig und heftig: Der beste Maurer Österreichs wird wieder gesucht

Beim "Hoitn" sind Kraft und Wille gefragt. Foto: Michael Meindl, Michael Meindl

M it großer Beteiligung aus dem Neunkirchner Bezirk wird am 21. Oktober der dritte Maurer-Fünfkampf der Firma Wienerberger bei freiem Eintritt in der Arena Nova in Wiener Neustadt über die Bühne gehen. Alleine für die Firma Pusiol gehen zehn Mitarbeiter ins Rennen, aber auch die Firma Jägersberger aus Puchberg ist stark vertreten.