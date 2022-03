Gasthaus in Aspangberg eröffnet

Im Mehrzweckgebäude der Gemeinde Aspangberg am Hoffeld öffnet am Samstag ein neues Gasthaus seine Pforten. Die Pächter Anke und Michael Mayer wollen in ihrer „Mayereia“ auf gutbürgerliche Küche mit saisonalen und regionalen Schmankerl setzen.

Neben typischen österreichischen Spezialitäten stehen aber auch Steaks auf der Speisekarte. „Mir ist wichtig, dass wir nur gute, frische und vor allem regionale Produkte einkaufen und verarbeiten. Das Fleisch kommt ausschließlich von landwirtschaftlichen Betrieben aus der näheren Umgebung“, so Mayer, der selbst in der Küche stehen wird.

Kennengelernt hat sich das Paar übrigens in einem Toplokal in Obertauern, wo sie im Service und er als Küchenchef tätig war. Das war aber nur eine Station der umtriebigen Gastronomen.

Neben Schwerpunktwochen wird es auch täglich zwei Menüs zur Auswahl geben. ÖVP-Bürgermeister Bernhard Brunner zeigt sich sehr glücklich über das Zustandekommen der Kooperation und wünscht den Pächtern viel Erfolg: „Es ist sehr schön, dass endlich Leben in das Gebäude einkehrt. Das Gasthaus ist ein weiteres Highlight in der Gastronomieszene in unserer Gemeinde und soll ein Zentrum der Kommunikation nicht nur für Bewohner des Hoffeldes, sondern für alle Gemeindebürger werden.“

